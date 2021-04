Toro, allenamento mattutino al Filadeflia: fisioterapia per Baselli

Continua la preparzione in vista della sfida di domenica contro i giallorossi. Fisioterapia per Baselli. Sirigu ancora fuori.

Il Torino continua la preparazione alla sfida di domenica sera alle ore 18:00 contro la Roma di Fonseca. Belotti e compagni sono scesi in campo questa mattina al Filadelfia. Ad attenderli una seduta di allenamento tecnico-tattica. Mister Nicola ha concentrato l'allenamento sui movimenti sul possesso palla e su una partita a ranghi misti con tempo e campo ridotti. Solo lavoro di fisioterapia per Daniele Baselli per il dolore alla caviglia destra che lo accompagna da qualche settimana ormai. Ancora assente pure Salvatore Sirigu.