Toro, Belotti è rimasto in città per curarsi: punta al derby contro la Juve

Il capitano non è andato a Reggio Emilia con la squadra per continuare a lavorare: il rientro non è ancora imminente ma c'è un obiettivo molto chiaro

Alberto Giulini

C’è una data precisa nel mirino di Andrea Belotti, al lavoro per tornare a disposizione nel derby contro la Juventus. Il centravanti granata non è partito per la trasferta di Reggio Emilia per restare a curarsi e cercare di rimettersi al più presto dalla forte contusione rimediata a fine agosto contro la Fiorentina. Un problema che nelle prime battute aveva fatto temere anche una frattura per il Gallo, costretto a lasciare il ritiro della Nazionale.

Gli esami strumentali hanno escluso il peggio, ma un dolore continuo ha impedito al giocatore di riprendere a lavorare con il gruppo. E così lo stop si è prolungato più del previsto, come raccontato da Ivan Juric alla vigilia della gara con la Salernitana. Ora Belotti sta provando ad accelerare: venerdì ha rinunciato alla trasferta di Reggio Emilia per curarsi ed il rientro potrebbe essere più vicino. Vedere il Gallo in campo contro la Lazio sarà da escludere salvo clamorosi colpi di scena, ma per le successive partite contro Venezia e soprattutto il derby lo scenario potrebbe cambiare. Il capitano granata potrà infatti lavorare senza fretta: sicuramente la sua presenza rappresenterebbe un grande valore aggiunto ed il giocatore è amato dalla piazza (i cori con la Salernitana ne sono l'esempio), ma la squadra e Sanabria se la stanno cavando egregiamente anche senza Belotti. Intanto l'obiettivo è chiaro, il Gallo vuole provare a tornare in campo per la sentita gara contro la Juventus.