Toro, cambio modulo in vista? Juric apre, ma c’è l’ostacolo sosta. Le ultime

C'è un Toro che stenta a decollare, tanto sul piano dei risultati quanto su quello del gioco. Oggetto di discussione è soprattutto il modulo dei granata, quel 3-4-2-1 che per Juric è sempre stato un punto fermo nelle ultime stagioni. Mai come in questo momento l'assetto tattico è stato messo in discussione, prevalentemente per una batteria di trequartisti che non fa la differenza quanto dovrebbe fare, data l'importanza dei fantasisti in un simile modulo.

Problema trequarti: apporto offensivo quasi nullo

Ad eccezione di qualche lampo di Radonjic, l'apporto dei trequartisti granata è stato pressoché nullo in questo avvio di stagione. Il serbo ha però faticato a trovare continuità, così come Vlasic - il grande investimento estivo - non ha ancora ritrovato la brillantezza necessaria per fare la differenza. Un giocatore di qualità come Miranchuk non è stato riscattato e le altre alternative in rosa sono Seck e Karamoh, due gregari a cui non si può certo chiedere di fare la differenza per disputare un campionato d'alta classifica. Ecco dunque che il Toro si è trovato pesantemente in difficoltà in fase offensiva e per la prima volta anche Juric, dopo aver messo in discussione le sue scelte, per la prima volta ha aperto anche ad alcuni cambiamenti sul piano tattico.