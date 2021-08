Toro, chi gioca con l’Atalanta? Belotti dovrebbe recuperare per la panchina

Domani sera, sabato 21 agosto, alle 20:45 il Torino fa il suo esordio in Serie A sfidando l'Atalanta tra le mura amiche. Per i granata sarà l'occasione per dimostrare di non essere la squadra vista in Coppa Italia con la Cremonese. Il tecnico Ivan Juric che non ha intenzione di cambiare il suo modulo di base: anche contro la Dea sarà infatti 3-4-2-1, ma ci sono ancora diversi dubbi leciti di formazione.