Toro, chi in porta a Bologna? Senza Vanja Berisha favorito, ma Gemello scalpita

Il serbo verso il forfait per infortunio ad una mano: l'albanese è il secondo, insidiato dal giovane scuola Toro

Alberto Giulini

Con Milinkovic-Savic che non dovrebbe essere a disposizione per la trasferta di Bologna, in casa Toro si apre il ballottaggio per una maglia da titolare tra i pali. Il gigante serbo, al centro delle critiche nell'ultimo mese, si è dovuto fermare per infortunio ad una mano. Una distrazione capsulare del primo dito della mano sinistra ha costretto ai box Vanja, il quale salvo clamorose sorprese dovrà saltare la gara di domenica contro i felsinei.

IL BALLOTTAGGIO - Con il titolare fuori dai giochi si apre dunque il ballottaggio tra i due possibili sostituti del serbo. Milinkovic-Savic fino a questo momento aveva saltato solamente due partite: in Coppa Italia contro la Sampdoria Berisha si era preso la maglia da titolare, mentre in campionato contro la Fiorentina - con Vanja positivo al Covid e l'albanese acciaccato - era toccato a Gemello. Juric ed il suo staff saranno quindi chiamati a scegliere su chi puntare per la gara contro i felsinei, dovendo fare i conti con due alternative diametralmente opposte.

ESPERIENZA BERISHA - Da un lato c'è infatti l'esperienza di Berisha, l'usato sicuro che conosce molto bene il campionato di Serie A. Dall'altro c'è invece Gemello, il giovane prodotto del vivaio in rampa di lancio. Ad oggi il favorito è l'albanese ex Spal ed Atalanta, acquistato in estate proprio per fare il secondo portiere. Puntare su Berisha sarebbe infatti la scelta più naturale per Juric, che in un momento in cui la squadra sta vivendo una piccola crisi di risultati inserirebbe un elemento d'esperienza. E quando è stato chiamato in causa, contro la Sampdoria e nonostante una brutta prova dei suoi, il classe 1989 non ha sfigurato.

GEMELLO SCALPITA - Non va però trascurata la candidatura di Gemello, che in campionato ha già avuto modo di esordire in Serie A. Il classe 2000 ha avuto un'occasione contro la Fiorentina e l'ha sfruttata alla grande: l'ottima partita dei suoi compagni lo ha sicuramente agevolato, ma il portiere scuola Toro ha saputo mantenere la porta inviolata e nella ripresa si è messo in mostra con un buon riflesso. Normale che ora Gemello provi quindi a giocarsi le sue carte, cercando di insidiare anche quel Berisha che nelle gerarchie è il secondo dietro Milinkovic-Savic.