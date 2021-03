Toro, da Trezeguet a Bonucci: che incubo gli ultimi minuti nei derby

Quello di Bonucci all'andata è stato solo l'ultimo di una lunga serie di gol decisivi dei bianconeri nei finali di gara: sono addirittura 8 le stracittadine risolte negli ultimi minuti

Alberto Giulini

"I minuti finali dei derby si sono troppo spesso trasformati in incubo per il Toro. Prendendo in considerazione le stracittadine disputate nell'era Cairo, i bianconeri hanno trovato un gol decisivo negli ultimi dieci minuti in 9 gare sul totale di 23 disputate. A partire proprio dalla stracittadina del settembre 2007, la prima dopo la promozione della Juventus dalla Serie B. In quel caso fu una rete di Trezeguet, che fece molto discutere per la posizione di fuorigioco, a portare i bianconeri sullo 0-1 al 93'. Due anni più tardi, nel marzo del 2009, un colpo di testa di Chiellini sbloccò l'incontro all'81' per il definitivo 0-1.

Facendo un salto nel passato più recente, dopo il ritorno in Serie A sotto la guida di Ventura, si trova subito il derby dell'aprile 2013: sotto il diluvio di Torino, Vidal sbloccò l'incontro all'87' e Marchisio chiuse i conti nel recupero per il definitivo 0-2. Celebri per le rimonte finali sono soprattutto i derby del novembre 2014 ed ottobre 2015, entrambi giocati in casa della Juventus e vinti 2-1 dai bianconeri. Furono rispettivamente Pirlo e Cuadrado, in pieno recupero, a rispondere ai gol del momentaneo pareggio di Bruno Peres e Bovo. Ma anche nel dicembre del 2016, in casa del Toro, la partita si decise solamente nel finale: dopo un triplo cambio di Mihajlovic, Higuain (83') e Pjanic (92') portarono il risultato sull'1-3 rispondendo all'iniziale vantaggio firmato Belotti.

"Higuain fu nuovamente decisivo anche nel maggio del 2017, quando il Toro sfiorò l'impresa in casa della Juventus. Avanti con un capolavoro di Ljajic su punizione, i granata giocarono più di mezzora in dieci uomini per la più che dubbia espulsione di Acquah, quindi l'argentino trovò il definitivo 1-1 al 92'. Copione simile nel maggio 2019: Toro avanti con Lukic, 1-1 di Ronaldo all’85’. Ed anche l'ultimo incontro, quello di dicembre, è stato deciso da un gol negli ultimi minuti: Bonucci ha completato la rimonta all'iniziale vantaggio di Nkoulou solamente all'89'. Le rimonte e le beffe nei finali di gara sono quindi diventate un vero e proprio incubo per il Toro, chiamato ad invertire il trend. Ed ora che i punti in palio sono pesantissimi, i granata non possono permettersi di regalare nulla.