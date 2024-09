Toro-Empoli 1-2, la moviola: bene Ghersini, giusto non fischiare i rigori su Adams

Le proteste dei granata verso Ghersini

Al 7' minuto si verifica subito il primo episodio dubbio: De Sciglio interviene su Adams in area, ma, nonostante le timide proteste del Torino, l'arbitro Ghersini decide di lasciar proseguire. Il contatto è molto lieve e appare corretta la scelta di non fischiare il penalty. Al 31' un nuovo episodio solleva le polemiche da parte della panchina granata. Seghetti si avventura in un'uscita coraggiosa su Adams. Il calciatore scozzese, dopo aver perso il possesso del pallone, allarga la gamba per cercare il contatto con il portiere azzurro e reclama un calcio di rigore, ma Ghersini, che è in ottima posizione per giudicare l'azione al meglio, non ritiene falloso il contatto. Come conferma l'ex arbitro Graziano Cesari nel postpartita di Sport Mediaset, è Adams che cerca il contatto e il VAR infatti non giudica un chiaro ed evidente errore la scelta del fischietto ligure e perciò non lo richiama al monitor. Giusta anche la decisione di convalidare subito il gol dei granata, non ravvisando il fuorigioco di Adams, che era perfettamente allineato con la linea difensiva dell'Empoli.