Coppa Italia Eccellenza, il Torino Femminile è campione regionale!

Torino Femminile, il percorso in Coppa Italia

La vittoria fa sì che il Torino chiuda nel migliore dei modi un percorso caratterizzato da un dominio incontrastato in Coppa Italia. Nella fase a gironi, le granata di Stefano Serami non hanno avuto rivali superando il Cit Turin con un tennistico 6-0 nella gara d'esordio e ripetendosi per 3-0 sull'Alba Bra nella seconda uscita. In semifinale è arrivata poi la vittoria nel derby a tinte granata contro Torino Women: all'andata il Toro ha vinto 3-1, subendo in quell'occasione la prima rete in tutto il torneo, al ritorno successo per 4-0 senza appello arrivato grazie alla tripletta di Linda Bazzocchi e al gol di Clara Altafin. L'ultimo atto, la finale, ha visto ancora una volta protagoniste le ragazze di Serami nella sfida contro l'Alessandria. Le reti di Brigitta Aghem, Francesca Bodini e Roberta Municchi danno il via alla festa dopo il 3-2 rifilato alle grigie. Ora il Torino, che anche in campionato sta dominando in lungo e in largo alla ricerca della promozione in Serie C, si gode il titolo regionale. Il prossimo passo è la fase nazionale della competizione, per cui le granata hanno ottenuto il pass vincendo contro l'Alessandria.