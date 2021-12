Toro, i convocati per il Verona: Zaza e Baselli out per scelta tecnica. C’è Bremer

La lista dei convocati granata in vista della partita di questo pomeriggio alle 18 contro i gialloblu

Sono 24 i giocatori convocati da Ivan Juric per la partita di oggi pomeriggio contro l'Hellas Verona, in programma alle ore 18 allo stadio Olimpico Grande Torino. Per la sfida con i gialloblu, il tecnico granata potrà di nuovo contare su Gleison Bremer e Koffi Djidji: i due difensori si sono lasciati alle spalle rispettivamente un fastidio al polpaccio e una lesione di primo grado all’adduttore lungo destro. Oltre ad Andrea Belotti, non saranno a disposizione del tecnico granata anche Simone Zaza e Daniele Baselli non convocati per scelta tecnica ed Etrit Berisha, out per un problema muscolare al flessore sinistro.