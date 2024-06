Toro, il pagellone di fine stagione: Ilic 5, troppo poco per l’investimento fatto

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni: è il turno di Ilic

Alberto Girardi 3 giugno 2024 (modifica il 3 giugno 2024 | 12:00)

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2023/2024. Buona lettura.

Ivan Ilic è arrivato a Torino per raccogliere l'eredità di Sasa Lukic e diventare uno dei giocatori chiave della squadra. Su di lui è stato fatto un investimento di 15 milioni più bonus, ma in questa stagione il serbo non è stato all'altezza delle aspettative. Il centrocampista ha sicuramente dimostrato di avere grandi doti tecniche, ma non ha retto la stagione da un punto di vista mentale. Troppo discontinuo e spesso sottotono, raramente ha fatto vedere di cosa realmente è capace, da uno come lui ci si deve aspettare molto di più.

Partita top: Monza-Torino 1-1, 12esima giornata di Serie A — In una stagione con tanti errori, Ilic ha comunque dimostrato che può essere un giocatore determinante. C'è una gara che mostra quanto detto precedentemente, ovvero che quando è in forma può essere un grande risorsa per i granata. Nel pareggio esterno contro il Monza il numero 8 ha fornito un'ottima prestazione. Trova prima il gol del 1-0 con un sinistro preciso su cui Di Gregorio non può arrivare e va molto vicino alla doppietta dopo il pareggio del Monza con un bel tiro da fuori neutralizzato dall'estremo difensore del Monza. Se non fosse stato per il brutto errore di Gineitis che ha regalato la rete ai biancorossi, probabilmente Ilic avrebbe portato 3 punti fondamentali a Torino.

Partita flop: Torino-Lazio 0-2, 21esima giornata di Serie A — Il Torino scende molto bene in campo e fornisce una grande prestazione contro un'avversaria difficile come la Lazio. Dopo un primo tempo dominato arriva in apertura di secondo tempo la rete biancoceleste, che spezza le gambe al Toro. Sul gol di Guendouzi l'errore più grande è quello di Ivan Ilic, che si perde completamente il centrocampista lasciandolo calciare facilmente verso la porta. Il serbo esce dal campo 5 minuti dopo e i granata subiscono una sconfitta immeritata.

Ilic, il pagellone di fine stagione: il voto — Piena insufficienza per la stagione di Ivan Ilic, voto 5 per il serbo. Spesso assente a centrocampo, poco incisivo e appare a tratti svogliato. Dà troppo poco se rapportato al prezzo del suo cartellino. L'investimento fatto sul serbo è stato molto importante, ma l'ex Verona fino a questo momento non ha saputo rimpiazzare degnamente Lukic. I 3 gol siglati durante la stagione sono stati sicuramente importanti e fanno sperare tifosi e società di riuscire a vedere un Ilic più incisivo e continuo nelle sue prestazioni.