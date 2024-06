Toro, il pagellone di fine stagione: Vojvoda 6, duttilità e disponibilità

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni: è il turno di Vojvoda

Luca Sardo Redattore 5 giugno 2024 (modifica il 5 giugno 2024 | 14:01)

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2023/2024. Buona lettura.

Mergim Vojvoda in questa stagione ha dimostrato di essere un giocatore affidabile. Il kosovaro è stato impiegato da Juric durante il campionato sia da esterno che - in emergenza - da braccetto di destra della difesa a tre: sono state 30 (28 in campionato e 2 in Coppa Italia) le presenze totali di Vojvoda con la maglia granata, condite da 1 gol e 3 assist per un totale di 1582 minuti. Quello che è mancato al kosovaro è stato l'apporto in fase offensiva: dalla fascia sinistra Juric non ha ottenuto ciò che si sarebbe aspettato ad inizio stagione.

Partita top: Torino-Feralpisalò 2-1 — La miglior partita giocata da Vojvoda è stata in occasione del match con la Feralpisalò di Coppa Italia. Il 14 agosto 2023, i granata di Juric si sono imposti per 2-1 tra le mura amiche nel match contro la squadra Dopo lo svantaggio, i granata hanno ribaltato il risultato prima con un gol bellissimo con dribbling e tiro all'incrocio di Vojvoda, poi con Ilic - che su assist sempre del kosovaro - ha segnato il gol del definitivo 2-1 che ha permesso alla squadra di Juric di passare il turno di Coppa Italia.

Partita flop: Fiorentina-Torino 1-0 — Era il 29 dicembre e nel match contro la Fiorentina, Vojvoda è stato determinante nella sconfitta dei granata. Entrato al 78' del secondo tempo al posto di Bellanova, l'esterno kosovaro - in occasione della rete decisiva della Viola firmata da Ranieri - ha lasciato saltare da solo in area di rigore l'avversario che di testa ha segnato il gol decisivo al minuto 83. Prestazione superficiale di Vojvoda per i minuti finali di partita in cui è stato chiamato in causa.

Vojvoda, il pagellone di fine stagione: il voto — In conclusione il voto che la redazione di Toro News si sente di assegnare al campionato condotto da Mergim Vojvoda è un 6. L'esterno kosovaro ha dimostrato di essere un giocatore molto duttile: durante la stagione la squadra di Juric si è trovata in difficoltà in fase difensiva a causa di molti di infortuni e Juric ha optato per Vojvoda braccetto di difesa, ruolo che il numero 27 del Toro ha saputo ricoprire in modo ordinato.