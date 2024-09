Toro, il punto dall’infermeria: Gineitis ok, si fermano Linetty e Adams

Il punto dall'infermeria: Vlasic ancora fermo

La buona notizia di oggi è sicuramente il rientro di Gvidas Gineitis. Il centrocampista lituano è tornato ad allenarsi in gruppo e sembra prossimo ad un rientro in campo anche in gare ufficiali. Resta invece out Vlasic, l'obiettivo del Torino in questa sosta nazionali era anche quello di recuperare il suo numero 10, che per il momento non è ancora rientrato in gruppo, in forte dubbio dunque la sua presenza contro il Lecce. Qualche problema anche per Adams e Linetty, che a causa di un affaticamento oggi hanno svolto l'allenamento a parte, al momento non sono previsti esami ma le condizioni sono da monitorare nei prossimi giorni. Brutte notizie invece per Emiran Ilkhan, il centrocampista turco è fuori dai piani di Vanoli e per lui sembravo prossimo un trasferimento in Turchia. Nella seduta mattutina ha però rimediato un problema al ginocchio, che potrebbe mettere a rischio il suo ritorno in patria