Toro in numeri: Belotti è l’attaccante granata più bersagliato, bene i duelli aerei

L'analisi statistica sui giocatori del Torino: il Gallo paga nel minutaggio l'infortunio, ma ha lo stesso numero di gol di Sanabria

Non ha avuto sicuramente l'avvio di stagione che aveva sperato, ma Andrea Belotti ora punta a riprendersi l'attacco granata. Il Gallo fin qui ha infatti disputato appena 319', l'equivalente di tre partite e mezzo. Un dato che tiene conto del lungo infortunio subito dal capitano granata, costretto a stare ai box per quasi due mesi e tuttora non ancora al meglio. Nonostante ciò, il rating di Belotti è pari a 6.56, valore che testimonia la bontà delle prestazioni del capitano quando è riuscito a entrare in campo (con l'eccezione di Fiorentina e Spezia).

STAFFETTA - Belotti conta fin qui solo 7 presenze con Ivan Juric, di cui 3 da titolare e 4 da subentrato. Anche questo dato va preso in realtà con le pinze, perché il Gallo era partito sempre titolare prima dell'infortunio - nei match contro Atalanta e Fiorentina -, poi non lo è più stato complice un Antonio Sanabria sempre più convincente. Dalla panchina però spesso è subentrato bene per fare spezzoni ridotti di gara, risultando uomo partita per Whoscored.com in particolare nel match contro la Sampdoria, in cui ha siglato la sua 100 rete in Serie A e la seconda delle 2 realizzate fin qui in stagione per una media di 0.56 reti ogni 90' giocati, meglio di lui solo Pjaca, un altro giocatore che come lui è stato bloccato dagli infortuni. Nessun assist invece è stato fornito.