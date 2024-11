Toro in numeri, Karamoh: quando entra non incide, fin qui per lui solo due tiri

Uno dei maggiori problemi emersi nell'ultimo periodo per il Torino è senza dubbio quello relativo alla fase offensiva che nelle partite più recenti è sembrata essere davvero poco in forma. L'infortunio di Zapata ha aggravato la situazione e mister Vanoli sta cercando di lavorare con il materiale che ha a disposizione. Alle spalle della coppia titolare Adams-Sanabria c'è anche Yann Karamoh che nelle idee del tecnico del Toro dovrebbe essere quell'elemento in grado di dare una mano soprattutto a gara in corso con qualche accelerazione o qualche strappo utile a mettere in difficoltà le difese avversarie. Analizziamo, dati alla mano, la sua stagione fino a qui con questo nuovo appuntamento di "Toro in numeri".

Toro, Karamoh crea poco e conclude quasi mai verso la porta avversaria: i suoi ingressi in campo non aiutano la squadra

L'apporto che Karamoh sta dando al Torino in queste prime dodici partite di campionato è però davvero misero. L'attaccante francese non è ancora riuscito a prendersi la scena con un gol o un assist, nonostante per lui si contino già 8 presenze (tutte a gara in corso). Vanoli lo considera proprio quel giocatore che dovrebbe provare a dare una sterzata alla squadra quando c'è bisogno di attaccare nei minuti finali provando a sfruttare la sua rapidità. Come si evince dai dati raccolti da Kickest, dal punto di vista dei passaggi ha creato solo due "big chance" mentre per quanto riguarda i cross non sta trovando precisione con solo 1 riuscito su 6 tentati. Karamoh pecca proprio sotto la chiave del peso offensivo con soli due tiri tentati in 79 minuti di gioco e di questi solo uno rivolto verso lo specchio della porta. Vanoli lo ha lanciato in campo in ben 8 occasioni su un totale di 12 partite ma fino ad oggi i suoi ingressi a gara in corso non hanno prodotto granché per il Toro e non sta riuscendo a dimostrarsi un elemento sul quale il tecnico dovrebbe puntare maggiormente vista l'assenza di Zapata. A fine stagione, inoltre scadrà il contratto che lo lega al Torino.