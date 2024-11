Toro in numeri, Masina: il migliore nei duelli aerei e secondo miglior assistman

Con 11 presenze su 12 partite Adam Masina è un elemento chiave per la difesa del Toro. Il difensore ex-Udinese, arrivato nella seconda parte della scorsa stagione dopo aver mostrato grande grinta e voglia si è guadagnato il riscatto e anche quest'anno si sta rivelando importante. Complessivamente sono 958 i minuti sulle gambe del difensore, che lo portano ad essere il quarto giocatore più presente in campo tra i granata. Analizziamo ora nel dettaglio i numeri del giocatore.

I numeri di Masina: secondo miglior assistman della squadra

Sorprendono i numeri offensivi di Masina, che con 2 assist guadagna il secondo posto nella classifica degli assistman, subito dopo Lazaro. Il difensore su 637 passaggi tentati presenta una percentuale di precisone pari all'86%. Per lui un tiro in porta e 7 cross tentati, di cui solamente 3 sono arrivati in area. Sicuramente in una difesa che quest'anno non sta funzionando Masina è uno degli elementi con meno colpe. I numeri non sono indice di una stagione negativa, tuttavia è necessario qualcosa di più.