Toro in numeri: per Zima un assist in tre presenze. E i passaggi sono precisi

L'analisi statistica sui giocatori granata secondo i dati di Whoscored.com e Opta

Presenze poche, ma le buone impressioni non sono mancate. David Zima è stato l'investimento più importante del calciomercato estivo dei granata: per prelevarlo a titolo definitivo dallo Slavia Praga i granata speso una cifra vicina ai sei milioni di euro. Una spesa non indifferente per un giocatore che ha da poco compiuto ventuno anni, acquistato soprattutto in ottica futura. Perché le occasioni per mettersi in mostra - come detto - sono state davvero poche in questo avvio di stagione: Zima vanta infatti due presenze da titolare (Salernitana e Juventus) ed una da subentrato nel finale di gara contro il Venezia per un totale di 191'.