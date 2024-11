Toro in numeri, Tameze: poca grinta e prestazioni non convincenti

La scorsa stagione il francese è stato necessariamente riadattato a difensore, a causa dell'infortunio di Schuurs, e ha sorpreso tutti con prestazioni di livello. Quest'anno Vanoli l'ha provato soltanto in un'occasione come difensore, nel match contro l'Atalanta, e non ha convinto. Ma anche quando è stato schierato come centrocampista, le statistiche difensive sono state tra le peggiori: su 31 duelli a terra, Tameze ne ha vinti soltanto 8, e su 8 aerei, soltanto 2, per una percentuale di duelli totali vinti pari al 26%. Anche negli altri dati difensivi il francese di certo non eccelle, con soltanto due tackle completati, 4 possessi persi a partita e soltanto un pallone recuperato in media ogni gara.

Tameze, meglio in fase di impostazione

A livello offensivo, Tameze non ha dato alcun apporto ai granata in questa stagione, essendo arrivato soltanto una volta alla conclusione, terminata per altro fuori. Se si considera la fase di impostazione, invece, i dati migliorano. Il francese infatti ha tentato 140 passaggi, 121 dei quali sono andati a buon fine, con una percentuale di passaggi riusciti dell'86,4%. La percentuale sale al 97% se si considerano solo i passaggi effettuati nella propria metà campo e scende al 75% se si considerano quelli nella metà campo avversaria. In ogni caso l'elevato numero di passaggi in entrambe le metà campo dimostrano la capacità di Tameze di essere presente in ogni zona del campo, come dimostra la sua heatmap, presa da Sofascore. Per concludere, anche i dribbling sono un gesto in cui in questa stagione Tameze non ha dimostrato di eccellere, con una percentuale di dribbling riusciti pari al 17%. Complessivamente quindi il francese non ha sfornato ottime prestazioni fin qui, peccando, oltre alle statistiche riportate, anche nella grinta, risultando a volte un po' carente in combattività e carattere, qualità che invece la stagione scorsa aveva dimostrato di possedere.