Toro in numeri, Zapata: primo tra i granata per tiri e passaggi chiave

Duvan Zapata aveva iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione con la maglia del Torino, la prima con la fascia da capitano al braccio, ereditata dopo l'addio in estate di Buongiorno e Rodriguez. L'attaccante colombiano ha collezionato 9 presenze e raccolto 724' (7 in Serie A per un totale di 589 minuti e 2 in Coppa Italia per 135') segnando 4 gol (3 in campionato e 1 in Coppa). La nota dolente è arrivata il 5 ottobre, durante la settima giornata di campionato. In occasione del match con l'Inter a San Siro, il capitano del Torino ha rimediato la rottura del crociato del ginocchio sinistro che - salvo sorprese - lo costringerà a stare lontano dal campo fino a fine stagione. Analizziamo, dati alla mano, la sua stagione fino a qui con questo nuovo appuntamento di "Toro in numeri".

Zapata, primo per tiri e passaggi chiave

Il colombiano è ancora il primo giocatore del Torino per tiri effettuati (21) fino a questo momento e per tiri in porta totali (10). In Serie A - nelle sue sette presenze collezionate in questa stagione - ha una media di 3.17 tiri: è il primo giocatore tra le fila granata. Al momento inoltre è ancora il capocannoniere del Torino a pari merito con Che Adams a quota 4 reti (3 in campionato e 1 in Coppa Italia), proprio come Zapata. Duvan è anche il primo tra i granata per passaggi chiave (con una media di 1.3): al secondo posto troviamo Lazaro con 1. Il numero 91 è anche il secondo per falli subiti con una media di 1.1: davanti a lui Ilic con 1.6. La presenza in fase offensiva del capitano del Toro faceva la differenza: ora l'assenza di Zapata si farà sentire per tutto il resto della stagione senza ombra di dubbio.