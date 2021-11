Toro, Juric non vuole passi falsi: “Come una finale, mi aspetto voglia di rivalsa”

A La Spezia per regalarsi una sosta più serena e combattere con gli incubi del passato: "La mentalità c'è già, ora bisogna migliorare nei particolari"

Tornare da La Spezia con una vittoria sarebbe un successo ancora più importante del solito per i granata. Prima di tutto per la classifica: diciassette punti ad inizio novembre - e con un calendario che almeno sulla carta sembrerebbe in discesa - sarebbero un passo avanti significativo per una squadra che giusto la scorsa stagione ne aveva appena quattordici al termine del girone d'andata. Ma anche per il morale, perché vivere la sosta dopo un successo aiuterebbe a lavorare molto meglio in vista della ripresa del campionato tra due settimane. "Dobbiamo affrontare lo Spezia come se fosse una piccola finale, per chiudere un mini-ciclo nel modo migliore ed avere più slancio in classifica" ha spiegato Juric alla vigilia.