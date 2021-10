Toro, la giornata: alle 15 conferenza stampa di Juric, la diretta su TN

L'allenamento odierno del Torino di Juric in vista della partita di venerdì pomeriggio contro il Genoa

Vigilia di campionato per il Torino. Messa da parte la sconfitta contro il Napoli, venerdì alle 18:30 è di nuovo tempo di scendere in campo, contro il Genoa di Ballardini. In vista, quindi, della sfida che vale per la nona giornata di Serie A, i granata di Juric nella giornata di oggi, giovedì 21 ottobre, prevista una seduta di allenamento: tutti disponibili tranne gli infortunati Pjaca e Verdi, che continueranno a svolgere degli allenamenti differenziati, e Mandragora, fermo dopo l'operazione al menisco. Dopo l'allenamento, la partenza per il ritiro prepartita.