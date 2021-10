Toro, l’allenamento mattutino: terapie per Ansaldi

L'allenamento mattutino del Torino in vista della gara di martedì contro il Milan

In preparazione alla sfida di martedì sera - valida come turno infrasettimanale della decima giornata di Serie A - contro il Milan, il Torino ha svolto, questa mattina, un allenamento. Il tecnico granata Ivan Juric ha iniziato la seduta con un'analisi tattica al video e il risveglio muscolare, seguito poi da una sessione tecnica vera e propria sul campo. Tutti in gruppo tranne Verdi, Pjaca e Ansaldi: per l'ex Napoli e per il croato, ancora allenamenti personalizzati affinchè possano tornare al più presto a disposizione della squadra. Per l'argentino, terapie a causa dell'infortunio alla coscia destra riportato durante la gara di venerdì contro il Genoa. Nella giornata di domani Ansaldi sarà sottoposto a nuovi accertamenti strumentali.