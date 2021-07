Toro, per Sanabria una contusione alla schiena. Ma è già tornato in campo

I calciatori impiegati nell'amichevole con l'Al Fateh hanno svolto un lavoro specifico tra palestra e piscina agli ordini di Juric

Dopo la terza amichevole del pre-campionato granata contro l'Al Fateh, il Toro è tornato ad allenarsi in mattinata. Sessione specifica tra palestra e piscina per i giocatori impiegati nella partita di ieri, mentre sul campo si sono allenati Bremer, Kone e Sanabria. I primi due hanno proseguito nel lavoro di recupero mentre l'attaccante paraguaiano (risparmiato ieri a scopo precauzionale per una contusione alla schiena) ha svolto un allenamento tecnico con una serie finale di tiri in porta. Quest'oggi la squadra approfitterà di un pomeriggio di riposo: domani si tornerà in campo per una doppia seduta in quello che sarà l'ultima giornata da passare interamente in Val Gardena.