Toro, le reazioni social: Singo accarezza Kone, Ansaldi incoraggia i suoi

Napoli-Torino termina 1-0. I granata vengono sconfitti nel finale dai partenopei in seguito a un rimpallo a sfavore che favorisce Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano riesce così a sbloccare il risultato al minuto 81 - dopo un'occasione sprecata dal dischetto di Lorenzo Insigne nel primo tempo - e porta il Napoli all'ottava vittoria consecutiva. Dopo la trasferta campana, Juric appare dispiaciuto ma con le idee chiare. Tra i giocatori, invece, come accade di solito dopo una sconfitta, pochissimi si sono espressi nelle ore successive la partita. Uno dei pochi a esternare qualcosa è stato, come sempre, Cristian Ansaldi. L'esterno di Rosario al Diego Armando Maradona è rimasto in panchina per l'intera durata del match, ma ha voluto comunque condividere un pensiero di incoraggiamento per la squadra.