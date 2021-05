Toro, le ultime dal Filadelfia: ripresi gli allenamenti in vista del Verona

La squadra granata ha ricominciato gli allenamenti al Filadelfia dopo la partita di ieri vinta contro il Parma

Il Torino quest'oggi ha ripreso gli allenamenti in vista della partita in trasferta contro il Verona. La sfida con la squadra di Juric è in programma domenica alle 15 al Bentegodi di Verona. Come sempre accade il giorno dopo una partita, il tecnico Davide Nicola ha diviso il gruppo in due parti. Chi ha giocato ieri contro il Parma ha svolto solamente un lavoro defaticante mentre tutti gli altri elementi a disposizione hanno preso parte ad una seduta tecnico-tattica agli ordini dell'allenatore granata. Domani il Torino proseguirà la preparazione verso la sfida di Verona, è infatti in programma un altro allenamento sempre al Filadelfia.