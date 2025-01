Toro, le ultime verso il derby: Vanoli recupera Coco, Ricci ancora da valutare

A meno di ribaltoni dell'ultim'ora, Saul Coco sarà regolarmente a disposizione di Paolo Vanoli per il derby della Mole. Il centrale ha pienamente smaltito i fastidi al flessore accusati durante la gara contro il Parma (peraltro regolarmente conclusa) e si è allenato in gruppo giovedì pomeriggio. Un recupero importante per il tecnico, che potrebbe quindi confermare la difesa a quattro con Maripan affianco all'equatoguineano.

Ricci da valutare: fastidio al retto femorale

Restano invece da verificare le condizioni di Samuele Ricci. Il centrocampista era stato sostituito all'intervallo della gara contro il Parma per un fastidio al retto femorale. Una scelta dettata innanzitutto dalla prudenza, come poi spiegato da Vanoli. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari, ma in casa Toro prevale la prudenza: la rifinitura della vigilia sarà dunque molto importante per capire se Ricci potrà essere o meno della partita sabato.