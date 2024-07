Toro: Linetty, pedina preziosa anche per Vanoli. Il rischio è di perderlo a zero

Linetty, tra la possibile fascia da capitano e il rinnovo

Con i compagni di reparto Ilic, Ricci, Tameze e Vlasic il centrocampo del Torino è attualmente il reparto più solido e completo per la prossima stagione. Inoltre, a causa delle insistenti voci di mercato che riguardano alcuni compagni di squadra come Buongiorno, Milinkovic-Savic e Sanabria, Linetty potrebbe essere uno dei principali indiziati per il ruolo di capitano della squadra granata nella prossima stagione. A gennaio la società granata ha deciso di attivare l’opzione di rinnovo annuale presente nel contratto del giocatore polacco, per non perderlo a parametro zero questa estate. Ma il rischio è stato solo rinviato di un anno. Quindi con il contratto che la scadenza del contratto fissata per il 30 giugno 2025, il giocatore, insieme con la società, dovrà prendere in estate una decisione sul suo futuro: rinnovo, cessione o permanenza per un altro anno con la prospettiva di svincolarsi nel 2025.