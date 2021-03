Toro News Award 2020/2021: Ansaldi e Mandragora eletti i migliori contro la Samp

Sondaggio TN / I risultati del sondaggio dopo la sfida con blucerchiati di Claudio Ranieri

Redazione Toro News

Come dopo ogni partita dei granata, torna il consueto appuntamento con il TN Award, il premio che a fine anno decreterà il granata che avrà avuto il miglior rendimento stagionale. Ad aggiudicarsi la giornata con la migliore prestazione, secondo i nostri votanti, contro la Sampdoria sono stati due granata: Cristian Ansaldi e Rolando Mandragora, che hanno raccolto 210 voti ciascuno sui quasi mille pervenuti. Nessun altro è rimasto in scia all'argentino e al nazionale italiano. Al terzo posto, infatti, troviamo ex equo altri due giocatori di Nicola ma in due racimolato 120 voti (60 a testa). Si tratta di Amer Gojak e Gleison Bremer.

Cambia, dunque, la classifica generale del TN Award. Andrea Belotti resta in vetta, ma Mandragora continua la sua prepotente risalita tanto che è già a quota 14 punti. L'ex Udinese ha raggiunto Sasa Lukic. A una lunghezza si trova l'altro vincitore di giornata, Ansaldi, in compagnia di Nkoulou. Bremer rafforza il suo terzo posto con il punto guadagnato contro la Sampdoria mentre Gojak entra in classifica.

LE REGOLE – Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui ogni utente avrà a disposizione due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2020/2021 succedendo nell’albo d’oro Salvatore Sirigu, campione dell’edizione 2019/2020. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

[poll id="845"]

TORO NEWS AWARD 2020/2021, LA CLASSIFICA PROVVISORIA:

50 PUNTI: Andrea Belotti

32 PUNTI: Wilfried Singo

21 PUNTI: Gleison Bremer

16 PUNTI: Salvatore Sirigu

14 PUNTI: Sasa Lukic e Rolando Mandragora

13 PUNTI: Nicolas Nkoulou e Cristian Ansaldi

10 PUNTI: Simone Zaza

8 PUNTI: Antonio Sanabria

7 PUNTI: Alessandro Buongiorno

6 PUNTI: Federico Bonazzoli

5 PUNTI: Mergim Vojvoda

4 PUNTI: Armando Izzo

3 PUNTI: Simone Verdi e Simone Edera

2 PUNTI: Soualiho Meïté e Lyanco

1 PUNTO: Karol Linetty, Jacopo Segre e Amer Gojak

L’ALBO D’ORO DEL TORO NEWS AWARD

2017/2018: Nicolas Nkoulou

2018/2019: Andrea Belotti

2019/2020: Salvatore Sirigu

23 marzo 2021

