Toro News Award 2020/2021: Ansaldi il migliore con il Napoli, segue Sirigu

I risultati del sondaggio dopo la sfida con il Napoli

Come di consueto dopo ogni partita del Torino, torna l'appuntamento con il Toro News Award, il premio che a fine anno decreterà il granata che avrà avuto il miglior rendimento stagionale. Per motivi tecnici dovuti al restyling del sito, al momento non sarà possibile votare sul sito come da tradizione. Ma per mantenere inalterato il fine del premio, ossia quello di assegnare un premio al giocatore dal rendimento più continuo della stagione da parte dei nostri lettori, i sondaggi sono stati fatti sui profili Twitter e Instagram (nelle storie) di Toro News. Ad aggiudicarsi la giornata con la migliore prestazione, secondo i nostri votanti, contro il Napoli è stato Cristian Ansaldi che ha raccolto un totale di 370 voti conquistando così 5 punti nella classifica generale. Al secondo posto troviamo Salvatore Sirigu con 334 voti che - tornato dopo essersi lasciato alle spalle il coronavirus - è stato protagonista di alcuni interventi su Osimhen e Lozano che hanno evitato la debacle della squadra granata. Sull'ultimo gradino del podio c'è invece Gleison Bremer che ha raccolto 171 preferenze.