Toro News Award 2024/2025: vota il miglior granata della stagione!

Il Torino esce vincitore dalla sfida casalinga contro il Como, imponendosi sugli azzurri per 1 a 0. Partita nel complesso equilibrata con i granata che, pur avendo avuto meno occasioni, sono riuscite a sfruttarle meglio. Il gol che ha deciso la partita è arrivato al 75': Njie sfrutta l'errore di Braunöder, si libera di Audero e non perdona, insaccando in rete e segnando così il suo primo gol in Serie A. Anche dopo questa sfida torna, come di consueto, il Toro News Award, il sondaggio lungo tutta una stagione in cui viene eletto il miglior granata del campionato.