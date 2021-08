Toro, oggi una seduta di allenamento in preparazione alla Coppa Italia

Oggi una seduta di allenamento per i granata, in vista dell’incontro contro la Cremonese domenica in Coppa Italia.

Redazione Toro News

Terminate le amichevoli prestagionali in programma durante il ritiro a Santa Cristina, a Rennes e ieri ad Alkmaar, il Torino si prepara ora in funzione del primo appuntamento ufficiale di Juric in Coppa Italia, domenica 15 agosto alle 21, contro la Cremonese. Nella giornata di oggi, i granata svolgeranno una seduta di allenamento al Filadelfia, per prepararsi al meglio alla partita di domenica, giorno in cui anche i tifosi granata potranno tornare allo stadio.