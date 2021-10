Toro: Praet, Verdi e Pjaca ancora a parte. I tre verso il forfait per Napoli

L'allenamento odierno del Torino, in vista della gara di domenica contro il Napoli

In preparazione alla trasferta di domenica pomeriggio contro il Napoli (il cui calcio d'inizio è programmato alle 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona), il Torino di Juric ha svolto nella mattina di venerdì una sessione di allenamento. Il tecnico granata ha diretto un'analisi tattica al video, prima di entrare nel vivo dell'allenamento: ancora fuori dal gruppo Praet, che a questo salvo sorprese salterà la gara contro gli azzurri, così come Verdi e Pjaca che hanno svolto dei programmi personalizzati, per poter essere disponibili alla squadra al più presto. Per domani, è prevista un'altra sessione di allenamento, tecnico-tattica, al Filadelfia, prima della partenza per Napoli.