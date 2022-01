Toro, quando rientra Belotti? I tempi dello stop superano i due mesi, le ultime

Il Gallo è fermo dal 28 novembre: a Roma alzò bandiera bianca per una lesione di secondo grado al bicipite femorale

Alberto Giulini

Si avvicina il ritorno in campo di Andrea Belotti, fermo ai box per il brutto infortunio rimediato a Roma lo scorso 28 novembre. Ma non è ancora così dietro l’angolo. Un brutto stop per il Gallo, che si fermò durante uno scatto: risonanza magnetica ed ecografia rivelarono una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra. Secondo le prime stime lo stop sarebbe stato di almeno due mesi, con l'obiettivo di tornare in campo a inizio febbraio.

ECOGRAFIA DI CONTROLLO - Le prime stime si stanno rivelando fin troppo ottimistiche. Con il campionato che ora si fermerà per la sosta, la ripresa è in programma per il fine settimana del 6 febbraio con la trasferta di Udine. Ma è una gara cui difficilmente Belotti potrà già prendere parte. Il Gallo è infatti sulla via del recupero, ma ad oggi l'ipotesi più verosimile è che il centravanti granata possa tornare in campo nella seconda metà di febbraio. "Vedremo la prossima settimana, ma non sono sicuro di riaverlo per l'Udinese" aveva dichiarato non a caso Juric alla vigilia della partita contro il Sassuolo. A chiarire ulteriormente i tempi di recupero sarà un'ecografia di controllo in programma secondo quanto raccolto da Toro News nei prossimi giorni: a quel punto, dopo gli esami strumentali, sarà possibile valutare in modo ancor più accurato le condizioni di Belotti. Sullo sfondo, c'è il derby del 20 febbraio all'Allianz Stadium come obiettivo da poter fissare.

TRE INFORTUNI - La certezza è che Belotti ha fin qui vissuto una stagione tormentata dagli infortuni: già tre da agosto, con l'inevitabile impossibilità di ritrovare la migliore condizione. Smaltita in pochi giorni la distorsione alla caviglia rimediata in coppa contro la Cremonese, il Gallo è stato fermo oltre un mese per una brutta contusione al perone dopo uno scontro con Martinez Quarta a Firenze. Quando il peggio sembrava ormai alle spalle e Belotti stava finalmente ritrovando continuità di minutaggio e prestazioni, il brutto stop di Roma. Ora, a quasi due mesi di distanza, si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel: ma per vedere il Gallo in campo bisognerà aspettare all’incirca un mese ancora.