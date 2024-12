Toro, ricordi il Bologna? L’ultima volta finì tra i fischi, poi il video incriminato

Un articolo sull'ultimo precedente tra Torino e Bologna, anche allora i granata vennero contestati dopo il match: oggi l'ambiente non si è placato

Alessandro Balbo 18 dicembre - 16:31

Sabato alle 15 il Torino ospita in casa il Bologna. L'ultima sfida contro i felsinei in casa finì in pareggio a reti inviolati tra la contestazione del pubblico granata. Il giorno dopo, nella commemorazione di Superga, la frase che incendiò il tifo granata. Oggi, con la contestazione in atto, l'ambiente è ancora pesante.

La passata stagione finì 0-0 tra i fischi — Era il 3 maggio 2024, il Torino ospitava in casa il Bologna di Thiago Motta in piena corsa per la Champions, risultato storico da parte dei rossoblù poi ottenuto a fine stagione. Una partita ben preparata da Juric, con i granata che hanno creato tante occasioni, prima fra tutte la traversa di Sanabria nel primo tempo. Il Torino però era "malato di pareggite", e concluse la quarta gara di fila senza andare a segno. Il match si concluse tra i fischi e i mormorii del pubblico. Un malumore che esplose poi il 4 maggio, e dopo, con le parole del bus granata in cui qualcuno affermò: "Questi sono gli stessi che ieri ci hanno fischiato".

Oggi il clima è ancora più teso — Oggi l'ambiente granata non si è placato, anzi, la contestazione continua verso la società e in particolare verso la figura del presidente Urbano Cairo. Un ambiente pesante che, certamente, influisce sulla squadra e il suo rendimento. Seppur i tifosi, soprattutto le frange organizzate, abbiano più volte ribadito la vicinanza alla squadra e al mister, è proprio Vanoli il primo a chiedere maggior supporto dai propri tifosi. Il Torino torna a giocare in casa dopo due giornate, vedremo quale sarà il clima in casa granata.