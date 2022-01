Toro, riecco il miglior Brekalo: obiettivo 10 gol. Cairo sempre più convinto

Il croato è tornato decisivo contro la Fiorentina: doppietta e quota 5 reti in campionato raggiunta. Ora è il capocannoniere granata

Andrea Calderoni

Josip Brekalo è stato l'assoluto protagonista, insieme a Gleison Bremer, della serata perfetta di lunedì contro la Fiorentina. Prestazione da grande mattatore per il croato. Brekalo per la seconda volta in carriera nei cinque principali campionati europei ha segnato più di un gol nella stessa partita. La doppietta alla Fiorentina, arrivata con due gol frutto di cinismo e lucidità, ha infatti dato seguito, a distanza di otto mesi, alla tripletta siglata con la maglia del Wolfsburg contro l'Union Berlino: non succede spesso che Josip segni marcature multiple. Ha così raggiunto cinque reti con la maglia granata (aveva già punito Venezia, Genoa e Udinese) interrompendo un digiuno che perdurava dal tredicesimo turno.

CAPOCANNONIERE - Con i cinque timbri in campionato è proprio Brekalo il nuovo capocannoniere dei granata (Antonio Sanabria e Tommaso Pobega inseguono a quattro). La prestazione di livello contro la Viola ha riscattato un dicembre un po' sottotono. Nell'ultimo mese del 2021 non era difatti riuscito a incidere in modo particolarmente brillante. Ma in casa Torino nessuno ha mai dubitato del suo talento e della sua qualità. E proprio Cairo ha spesp parole importanti per il croato all'uscita dall'Olimpico-Grande Torino lunedì sera: "E' forte, si sa. Lo conoscevamo, il mister lo conosceva. Era un giocatore su cui noi puntavamo". Ma nemmeno Brekalo si tira indietro ed emblematiche sono state le sue parole in vista del prosieguo del campionato. "Il mio obiettivo è arrivare a 10 gol, spero di riuscirci - ha detto forte e chiaro -. Aiuterei anche i miei compagni così". Ha lasciato così intendere che si sente soltanto a metà dell'opera dal punto di vista realizzativo.

OBIETTIVI - Come evidenziato a inizio anno, il 2022 per Brekalo è un anno particolarmente importante (e meglio non poteva cominciare dal punto di vista professionale). Ci sono infatti due obiettivi personali: da una parte il riscatto da parte del Torino il prossimo 30 giugno (al club granata serviranno 11 milioni di euro per fare proprio il cartellino di Josip), dall'altra la partecipazione novembrina ai Mondiali in Qatar con la sua selezione nazionale. Entrambi gli obiettivi potranno concretizzarsi soltanto in un modo: la continuità di prestazione nel Torino. E la certezza è la seguente: se farà la differenza come lunedì, sarà difficile sia per il Torino sia per la Croazia farne a meno.