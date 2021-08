Toro, si torna in campo: alle 18 l’amichevole contro l’AZ, ecco come seguirla

Granata in campo alle 18: su Toro News la diretta testuale della gara

È tempo di tornare in campo per il Toro di Ivan Juric. Archiviata la gara della scorsa settimana contro il Rennes e dopo la decisione di annullare quella contro la Pro Vercelli, i granata saranno ospiti questa sera dell’Az Alkmaar. La gara inizierà alle 18 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla nuova piattaforma online di Torino Channel. Come di consueto, potrete seguire la diretta testuale dell’incontro sulle nostre colonne.