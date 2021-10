Toro, Singo non è partito con la Costa D’Avorio a causa di problemi burocratici

L'esterno granata era stato convocato dalla propria Nazionale per il doppio impegno con il Malawi

Wilfried Singo non è partito con la propria Nazionale. Nonostante fosse stato convocato dal CT della Costa D'Avorio Beaumelle per il doppio impegno con il Malawi, l'esterno granata è rimasto a Torino a causa di problemi burocratici: mancava infatti un documento dalla Federazione ivoriana che non ha permesso a Singo di partire. L'esterno classe 2000 è rimasto a Torino e perciò si allenerà logicamente al Fila agli ordini di Ivan Juric con il resto dei giocatori non convocati dalle rispettive nazionali.