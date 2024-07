Toro, Vanoli lavora sulla testa dei suoi giocatori: “Abituiamoci alla pressione”

Procede il ritiro estivo del Torino a Pinzolo con il secondo giorno di allenamenti in questo giovedì 18 luglio. I granata continuano a svolgere sia un lavoro atletico - con lunghe sessioni di corsa sul secondo campo che si sono spinte anche verso i 60 minuti - che esercizi e sessioni tecnico-tattiche. Il nuovo allenatore Paolo Vanoli sprona sempre i suoi da molto vicino quasi come se prendesse parte in prima persona agli esercizi messi nel programma ai suoi ragazzi.

Vanoli lavora sulla tenuta mentale dei granata: "Dobbiamo abituarci alla pressione ai fischi"

Una delle prime richieste di Vanoli ai suoi giocatori è subito apparsa quella della tenuta mentale. Il neo tecnico granata vuole che i suoi giocatori siano sempre concentrati e sul pezzo perché dovranno riuscire a gestire la pressione dei vari stadi di Serie A. "Dovete abituarvi a giocare con 80mila persone che vi fischiano", con queste parole Vanoli ha spronato oggi i calciatori del Toro. L'allenatore ex Venezia si riferisce a stadi molto capienti come ad esempio San Siro a Milano oppure l'Olimpico di Roma dove i granata andranno in campo in trasferta con tanti tifosi avversari che non accoglieranno certamente Vanoli e i suoi con degli applausi.