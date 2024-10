Toro, Walukiewicz rientrato prima dalla Polonia: non è a rischio per il Cagliari

La sosta di campionato per la disputa delle partite delle nazionali è ormai conclusa e tutti i giocatori del Torino stanno rientrando in città per rimettersi a disposizione di Paolo Vanoli in vista della trasferta di Cagliari, in programma domenica alle 18. Chi inaspettatamente è tornato al Filadelfia con alcuni giorni di anticipo è Sebastian Walukiewicz . Il difensore classe 2000 non ha infatti preso parte alle seconda partita con la sua Polonia tornando anzitempo a Torino, le sue condizioni però non preoccupano.

Torino, le condizioni di Walukiewicz non preoccupano: sarà a disposizione per il Cagliari

La nazionale polacca ha informato che nella giornata di lunedì Walukiewicz è ritornato già in Italia perché indisponibile per la seconda delle due partite che i biancorossi avevano in programma. Le condizioni del difensore granata non destano preoccupazioni perché sembra essersi trattato soltanto di un virus con conseguente influenza, nessun acciacco quindi di tipo muscolare o traumatico. Salvo ricadute inaspettate nei prossimi giorni, tutto lascia pensare che Walukiewicz sarà quindi pienamente a disposizione del tecnico Vanoli per la trasferta di domenica in Sardegna. Sarà inoltre per lui un ritorno in quella che è stata la sua casa per tre anni dal 2019 al 2022, prima di passare all'Empoli la squadra che lo ha poi ceduto al Toro nel corso dell'ultima estate. Vanoli e il suo staff possono quindi tirare un sospiro di sollievo perché le condizioni di Walukiewicz non sono preoccupanti e non si è perso l'ennesimo elemento di un reparto arretrato che altrimenti sarebbe potuto essere in emergenza per la partita contro il Cagliari viste le assenze già certe dello squalificato Guillermo Maripan e del lungodegente Perr Schuurs.