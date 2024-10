ToroPreview, verso Inter-Torino: “Possibile il colpaccio a San Siro?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

Redazione Toro News 5 ottobre 2024 (modifica il 5 ottobre 2024 | 13:24)

Quattro domande, tre pareri in merito. Le nostre opinioni, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: prima della partita, tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Andrea Calderoni, Nancy Gonzalez Ruiz e Luca Sardo.

Il Toro trova un’Inter galvanizzata dalla Champions. Che partita dobbiamo aspettarci?

Calderoni - Per il Torino molto difficile. Penso che vedremo un'Inter arrembante come spesso capita in casa. Il Torino dovrà essere bravo a reggere l'urto iniziale, poi alla lunga potrà sfruttare le sue armi.

Gonzalez Ruiz - L'Inter si presenta a questa sfida con un convincente 3-0 in Champions League, ma fa i conti con un avvio di campionato altalenante. La formazione di Inzaghi sta concedendo più occasioni rispetto alla scorsa stagione e non è ancora riuscita a trovare il proprio equilibrio ideale. Il Torino si presenta più riposato, avendo avuto una settimana di preparazione, mentre i nerazzurri sono scesi in campo per 90 minuti martedì sera. Mi aspetto una partita in cui i reparti difensivi saranno messi a dura prova, con entrambe le squadre chiamate a dare il massimo in fase di contenimento. Un minimo errore potrebbe rivelarsi letale per tutt'e due le formazioni.

Sardo - L’Inter ovviamente vorrà assolutamente i tre punti, soprattutto dopo la vittoria del Napoli di ieri pomeriggio. È anche vero che la squadra di Inzaghi in questo inizio di campionato ha concesso molto in fase difensiva: il Toro dovrà essere molto cinico in zona gol.

Come si possono risolvere i problemi di tenuta difensiva?

Calderoni - Con il tempo. Bisogna lasciare del tempo ai difensori che compongono la rosa per conoscersi e in certi casi conoscere meglio le dinamiche del calcio italiano.

Gonzalez Ruiz - La difesa granata è cambiata molto non solo per quanto riguarda i giocatori, ma anche nei meccanismi. Serve tempo per permettere soprattutto ai neo-arrivati Coco e Maripan di adattarsi alla difesa a 3, e a Vanoli di conoscere tutto il potenziale di questi per esprimerlo al meglio. Lo stesso tecnico granata non ha escluso che si possa passare ad una difesa a 4.

Sardo - Con il tempo. Questa estate la retroguardia granata è cambiata parecchio, quindi Vanoli dovrà essere bravo a trovare la quadra in fase difensiva e i giocatori dovranno imparare a conoscersi e trovare la giusta intesa.

Capitolo centrocampo: chi insieme a Ricci e Ilic?

Calderoni - Io proporrei Linetty con Ricci e Ilic, è il terzetto che più mi ha convinto da inizio stagione a oggi. Il polacco sa dare un ottimo contributo e permette a Ricci e Ilic di esprimersi al meglio.

Gonzalez Ruiz - Tameze dal 1' con Vlasic pronto a subentrare.

Sardo - Considerando che Vlasic non ha ancora i novanta minuti nella gambe, io punterei su Tameze. Il numero 10 croato senza dubbio a gara in corso ha le carte per cambiare la partita.

Il Toro può fare il colpaccio a San Siro?

Calderoni - Secondo me, è molto difficile fare un colpaccio da tre punti a San Siro contro l'Inter nell'ultima partita prima della seconda sosta per le Nazionali. Sarebbe già un ottimo risultato strappare un pareggio.

Gonzalez Ruiz - Il Toro deve tornare a San Siro con lo stesso entusiasmo con cui l'ha lasciato. La squadra scesa in campo contro il Milan nella prima giornata ha mostrato una determinazione e una mentalità combattiva, qualità che dovranno ripetersi in questa occasione. Se i granata riusciranno a mantenere quella personalità e quell'approccio alla partita, avranno sicuramente delle chance di mettere in difficoltà l'avversario e ottenere un risultato positivo. La chiave sarà dunque mantenere alta la concentrazione e sfruttare le occasioni in zona d'attacco.

Sardo - In queste prime uscite di campionato non ho visto l’Inter imbattibile e perfetta dell’anno scorso. Considerando anche la partita di Champions dei nerazzurri credo che il Toro abbia qualche chance di fare risultato, ma è chiaro che a San Siro non sarà facile.