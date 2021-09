ToroPreview, verso Sassuolo-Torino: “Uno snodo decisivo per i granata?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

Redazione Toro News

Quattro domande, tre pareri in merito. Le nostre opinioni, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: prima della partita, tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Andrea Calderoni, Cecilia Mercatore e Federico De Milano.

Dopo i tre punti con la Salernitana arriva ora la sfida ad un Sassuolo che contro la Roma ha impressionato nonostante la sconfitta. I granata saranno pronti per tenere testa agli emiliani?

Calderoni – Ritengo che il Sassuolo parte favorito contro il Torino, ma penso che vedremo una partita aperta tra due squadre che sanno come far male all'avversario. I granata, come normale che sia, hanno ancora parecchi difetti (e contro la modesta Salernitana sono emersi) ma finalmente potranno contare su armi inedite che potranno risultare molto utili (a mio modo di vedere Dennis Praet sarà il crack stagionale del Torino e uno dei crack dell'intera Serie A).

Mercatore – Fare previsioni diventa difficile. Per rispondere a domande come questa secondo me occorre sempre valutare i primi minuti di gioco, in questo caso con quale mentalità il Torino scenderà in campo questa sera. Sicuramente affrontare gli emiliani con lo stesso carattere utilizzato contro la Salernitana aiuta, ma l'avversario sarà comunque diverso.

De Milano – Il Sassuolo sarà certamente un avversario più impegnativo della Salernitana vista domenica scorsa. Sarà un test davvero probante per la squadra di Juric che dovrà dimostrare la sua crescita. Secondo me, anche se i padroni di casa partono favoriti, il Toro ha tutte le carte in regola per giocarsela alla pari e per riuscire anche a tornare a casa con dei punti.

Sulla trequarti dopo il mercato c’è ampia possibilità di scelta. Su chi puntereste alle spalle di Sanabria?

Calderoni – Partirei dal menzionato Praet con al fianco Pjaca. Le due P, secondo me, sono al momento la coppia più equilibrata dal 1' per poi affidarsi agli strappi di Brekalo a partita in corso. Linetty può essere una valida alternativa nel caso in cui le cose dovessero mettersi bene. La sua fisicità può aiutare, anche se lo ritengo ampiamente sprecato e ancora spaesato sulla trequarti.

Mercatore – L'idea di vedere all'opera la coppia Brekalo-Praet mi incuriosice e non poco, sono sincera. Però se proprio devo fare una scelta, facendo riferimento anche alle opzioni messe a disposizione nel sondaggio settimanale, dico Pobega e Praet.

De Milano – Personalmente fino ad ora Pjaca non mi ha ancora impressionato però è sempre uno dei punti fermi di Juric in ogni partita. Al suo fianco vedrei bene la staffetta tra i due nuovi acquisti Brekalo e Praet nei quali ripongo anche molte speranze. Le altre alternative, che rispondono ai nomi di Linetty e Verdi, non le schiererei in campo dal primo minuto al momento, potrebbero però essere utili dalla panchina nel caso in cui il risultato si mettesse male.

Le gare contro il Sassuolo – nel bene o nel male – negli ultimi due campionati hanno segnato punti di svolta nella stagione del Toro. Pensate che anche la gara di questa sera possa rappresentare uno snodo decisivo per il campionato granata?

Calderoni – No, decisivo no. Il Torino ha bisogno di tempo per amalgamarsi nel migliore dei modi. Juric mi sembra che si stia guadagnando la fiducia del pubblico e questo è già un grande passo. Con la fiducia del pubblico acquisisci anche quel tempo necessario per lavorare nel migliore dei modi.

Mercatore – Non credo. Il Torino di Ivan Juric secondo me sia in caso di vittoria che pareggio o sconfitta, non verrà influenzato quest'anno per quanto riguarda il proseguimento del campionato.

De Milano – Mi viene da dire di no, però probabilmente avrei risposto a questa domanda nella stessa maniera anche in passato e mi sarei sbagliato. In ogni caso si tratta sempre di una sfida interessante tra due squadre importanti del nostro campionato. Il Torino, anche se dovesse perdere questa sera, avrà comunque altre occasioni per rifarsi perché il progetto Juric è appena iniziato.

Contro la Salernitana ha esordito in granata David Zima. Lo confermereste anche al Mapei Stadium o preferireste maggiore esperienza per affrontare l’attacco del Sassuolo?

Calderoni – Lo confermerei. L'anello debole del terzetto difensivo del Torino è un altro e si chiama Ricardo Rodriguez che per passo e qualità non si addice alle richieste di Juric e alla difesa a tre. Penso che il ceco sia già un titolare, non dico inamovibile ma quasi, di questo Torino.

Mercatore – L'esordio di Zima contro la Salernitana non è sicuramente passato inosservato. Il nuovo acquisto granata ha dato segnali più che positivi, quindi io lo confermerei dal 1' di gioco.

De Milano – Penso proprio di sì. Non mi sento di proclamarlo fin da subito un titolare fisso di questa squadra perché finora lo abbiamo visto in campo solo contro la Salernitana che non è stato certamente l'avversario più impegnativo. Se dovesse confermarsi, mettendo in mostra prestazioni di livello, anche contro attacchi più pericolosi allora potrà definirsi un valore aggiunto alla retroguardia granata.