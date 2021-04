ToroPreview, verso Torino-Juventus: “Chi vincerà il derby della Mole?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

Redazione Toro News

Quattro domande, tre pareri in merito. I nostri pareri, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: prima della partita, tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Luca Bonello, Lorenzo Chiariello e Gualtiero Lasala.

La Serie A ritorna in grande stile dopo la pausa Nazionali: oggi c'è il derby della Mole tra Torino e Juventus. Quante possibilità hanno - in percentuale - secondo voi i granata di battere i bianconeri nella stracittadina odierna?

Bonello - Non più del 15%. E' assolutamente vero che la Juventus di oggi è forse la più in difficoltà degli ultimi anni, ma gli ultimi campionati hanno dimostrato che nel derby raramente buca la partita. Il Toro offre spesso prove di grande determinazione e grinta, ma alla fine sono sempre gli altri a festeggiare. Non credo ci siano i presupposti per cui solo con un miracolo i granata possano vincere il derby, ma gli ultimi disputati non sono per nulla incoraggianti. Per questo ritengo che la percentuale debba essere bassa.

Chiariello - Sia Nicola che Pirlo hanno i propri grattacapi a cui far fronte, ma penso che l'ago dell bilancia penda comunque innegabilmente dalla parte della Juventus. È anche ovvio però che il derby sia una partita a sé e che ancor più di altre possa essere decisa da episodi. Credo che, in percentuale, il Toro abbia un 30% di possibilità di riuscire nell'impresa. L'importante per i granata sarà giocare in maniera efficace, senza badare all'estetica perchè quel che serve sono i punti.

Lasala - La percentuale che il Torino oggettivamente ha è molto bassa. Credo che si aggiri intorno al 20%, perché a livello di organico tra le due squadre c’è un abisso. Ma in questi contesti le percentuali lasciano il tempo che trovano: adesso è il momento in cui tutto può succedere. Il Toro non è spacciato in partenza, anzi. Lottando e sudando sul campo si può ottenere più di quanto ci si aspetta, considerato anche che la Juventus non è uno stato di forma spettacolare.

Tante le assenze in entrambe le squadre, tra infortuni, scelte tecniche e positività al Covid-19. Peserà di più l'assenza di Bonucci nella Juventus o più quelle di Lyanco e Nkoulou nel Torino?

Bonello - La Juventus senza Bonucci perde sicuramente un leader difensivo, ma tranquillamente rimpiazzabile, dato che De Ligt e Chiellini sono alternative dello stesso livello. Il Torino invece ha bisogno come il pane di Nkoulou (il vero Nkoulou, non quello visto per certi tratti della stagione) e dovrà fare di tutto per recuperarlo al più presto. Mentre per quel che riguarda Lyanco, in questo momento forse non è una grande perdita per la difesa del Torino, dato che Buongiorno è un'ottima alternativa. Forse il problema più grande è la mancanza di un centrale difensivo di ruolo per la difesa a tre. Giocherà Bremer al centro della difesa e sarà curioso capire se riuscirà a trovare bene la posizione e le distanze nel reparto.

Chiariello - Le varie problematiche in difesa, date dall'assenza di Lyanco e Nkoulou, e sulla fascia destra, dall'indisponibilità di Singo arrivano davvero nel momento peggiore. Per affrontare la Juventus una linea arretrata solida è fondamentale. Credo che il fatto di non avere a disposizione nessuno dei due per Nicola sarà un grosso problema. Pirlo in qualche modo può operare cambi e riarrangiamenti in buona parte della formazione senza andare a diminuire il tasso tecnico della sua squadra. Questa è una cosa che il Torino invece non può permettersi.

Lasala - Per entrambe le squadre sono assenze pesanti. Bonucci è il leader difensivo dei bianconeri, mentre con Nkoulou il Toro aveva ritrovato una sorta di equilibrio in fase difensiva. Nel computo generale, però, penso che queste assenze pesino di più al Torino: la rosa dei bianconeri è molto più ampia di quella granata, e comprende giocatori di altissimo livello come De Ligt o Demiral.

Tanti i dubbi di formazione di Nicola, che perde Singo sull'out di destra ma ritrova Baselli a centrocampo. Su quale modulo e su quali interpreti dovrebbe puntare secondo voi il tecnico granata per provare a battere la squadra di Pirlo?

Bonello - Il Toro in questo momento non può prescindere dal suo 3-5-2. In una partita così importante non si possono accantonare gli automatismi nati negli ultimi mesi, sarebbe un azzardo. Non credo inoltre che possano rimanere fuori giocatori come Rincon e Ansaldi: il primo nella lotta dà il suo meglio, mentre il secondo resta il vero trequartista della squadra. Inoltre preferirei Baselli a Lukic, mentre davanti Belotti e Sanabria, non scherziamo...

Chiariello - Se fossi nelle condizioni di dover scegliere, cercherei di dare tutto il sostegno possibile a Belotti mettendolo in condizione di essere pericoloso come è stato fatto in Nazionale, perchè è il granata che ha le possibilità maggiori di segnare. Contro la Bulgaria è stato scherato al centro di un tridente in un 4-3-3 e la scelta di Mancini è stata ripagata. Il Toro dovrà quasi necessariamete giocare con la difesa a tre viste le assenze e quindi penso che se Nicola schierasse un 3-4-3 potrebbe riuscire a supportare sia Sirigu, sia il reparto offensivo nella maniera adeguata.

Lasala - Se fossi in Nicola, avrei un atteggiamento spregiudicato in campo. Quindi, a livello di modulo, mi sbilancerei con un 3-4-3: avere Verdi finalmente nel suo ruolo di esterno sinistro, Belotti al centro dell’attacco pronto ad essere il rapace d’area e Sanabria che può dare quel qualcosa in più alla squadra negli ultimi 16 metri. Il Torino è alla ricerca della salvezza: in partite come queste non bisogna avere paura di nulla.

Domanda secca: chi vincerà il derby della Mole? Qual è il vostro pronostico? (risultato finale e marcatori ndr)

Bonello - Ogni anno si pensa che sia la volta buona, ma poi sappiamo come va a finire. Quindi direi 0-2 Juve, con gol di Ronaldo e Chiesa

Chiariello - Credo possa finire 1-2 per la Juventus, con i gol di Belotti, Chiesa e Ronaldo.

Lasala - Successo esterno della Juventus non con grandissima facilità. Penso ad uno 0-1 con gol dello scatenato Chiesa.