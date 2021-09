ToroPreview, verso Torino-Lazio: “I granata infileranno la terza?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

Redazione Toro News

Quattro domande, tre pareri in merito. Le nostre opinioni, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: prima della partita, tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Roberto Ugliono, Luca Bonello e Gualtiero Lasala.

Dopo la convincente vittoria col Sassuolo arriva la Lazio di Sarri che è ancora in fase di rodaggio. Che partita vi aspettate?

Ugliono - Per me è la partita più difficile che il Torino affronterà dall'inizio del campionato. La Lazio ha giocatori di qualità assoluta ed è in crescita, come ha sottolineato anche Ivan Juric. Credo, allo stesso tempo, che le squadre del croato vadano a nozze contro compagini che vogliono fare la partita, perché provano a manovrare e possono aprirsi spazi importanti. Il Sassuolo è un esempio lampante. La squadra di Dionisi ha una filosofia simile a quella di Sarri e il Torino ha giocato la sua miglior partita.

Bonello – Una prova simile alle precedenti da parte dei granata, con la stessa voglia di attaccare e lottare sulle seconde palle. I ragazzi di Juric staranno molto alti e non permetteranno ai biancocelesti di giocare la palla con tranquillità. Se il pressing granata sarà ben organizzato sarà difficile per gli uomini di Sarri far male.

Lasala - Mi aspetto una partita molto complicata dal primo minuto. La Lazio di Sarri, per quanto in rodaggio, ha già dimostrato di avere stoffa da vendere e anche molta qualità, soprattutto in fase offensiva. Però è anche vero che in difesa hanno avuto alcune difficoltà, come contro il Cagliari, che potrebbero essere un'arma non da poco per il Torino di Juric. In ogni caso non sarà una passeggiata di salute.

Juric sulla trequarti non ha mai proposto la stessa coppia dal primo minuto in campionato. Su chi puntereste contro la Lazio?

Ugliono - Continuerei a dare fiducia a Brekalo che ha fatto molto bene con il Sassuolo. Poi Praet penso non sia ancora schierabile dal primo minuto, quindi per il ruolo di trequartista di destra punterei su quello che sta meglio fisicamente e che possa avere l'autonomia maggiore.

Bonello – Partendo dal presupposto che Brekalo non si tocca, io direi che Pjaca sarebbe l'uomo giusto da affiancare al croato. Poi ovviamente ci sono da considerare i problemi fisici e se Pjaca non è al meglio è giusto puntare su qualcun altro.

Lasala - Siccome il povero Praet si è infortunato, serve trovare il suo sostituto. Secondo me l'ideale sarebbe Pjaca, ma probabilmente sceglierei Linetty perché la freschezza dell'ex Genoa è da sfruttare nel secondo tempo, come a Reggio Emilia. L'altro posto in ballo secondo me è indiscutibilmente da dare a Brekalo. Nella sua prima apparizione ha già fatto vedere di poter essere particolarmente qualitativo e decisivo in zona d'attacco: gli va rinnovata la fiducia.

Questa sera c’è la Lazio, quindi lunedì il Venezia e sabato prossimo il derby ma Juric ha detto di non pensare a turnover o rotazioni. È una scelta che vi trova d’accordo?

Ugliono - Assolutamente sì e il fatto che Juric voglia farlo è un'ottima notizia, perché vuol dire che si fida di tanti giocatori. A inizio stagione si gioca sempre tanto e l'organico deve ancora amalgamarsi per bene. Il fatto che non ci siano certezze dà possibilità a tutti i giocatori di essere titolari e quindi saranno più motivati in settimana negli allenamenti.

Bonello – Secondo me è una mera dichiarazione di facciata. La rosa del Toro è molto ampia e presenta tanti giocatori di livello più o meno simile. Sarebbe quindi strano vedere Juric schierare sempre gli stessi 11 per 3 gare, ignorando la corposità della rosa. Per di più per i trequartisti ha sempre detto che 2 giocano 60', mentre gli altri 30', non mi sorprenderebbe vedere quest'alternanza anche dal primo minuto nelle prossime gare.

Lasala - Secondo me fa bene. Non si può fare riferimento ad una partita soltanto, per quanto importante come il derby. Bisogna pensare alla crescita che si è vista nelle ultime gare, continuare ad avvicinarsi alla mentalità di Ivan Juric e pensare partita per partita. I giocatori che staranno meglio, che si saranno allenati con più forza, saranno schierati in campo: la vecchia meritocrazia che spesso paga.

La sosta di ottobre sarà l’occasione per i primi bilanci. Con quanti punti dovrebbero arrivarci i granata per dirsi soddisfatti?

Ugliono - Almeno quattro punti in più. Il Venezia è la partita da vincere, la Lazio e la Juventus sono le partite per mettere la ciliegina sulla torta. Queste due sono delle sfide veramente complicate e difficili da dire a prescindere come possano andare. Ovviamente il derby è sempre il derby e credo che con lo spirito del Toro di Juric potrà andare bene.

Bonello – 4/5 punti e il Toro si può ritenere soddisfatto. Ovviamente la sfida da vincere è quella contro il Venezia, ma anche con Lazio e Juventus sarebbe importante portar via qualche punto, sia per la classifica che per il morale, ma anche perché dimostrerebbe a tutti che il Toro è una squadra che se la gioca con chiunque

Lasala - Volendo fare un bilancio realistico, non sarebbe tragico se il Toro arrivasse con tre punti guadagnati nelle prossime tre partite. Perché l'unica partita da vincere a tutti i costi è quella con il Venezia. Poi, Lazio e Juventus sono due Big, contro le quali è accettabile perdere. L'ideale, per me, sarebbero 5 punti, pareggiando nel derby e contro i biancocelesti.