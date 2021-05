ToroPreview, verso Torino-Milan: “Terreste Belotti in panchina?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

Quattro domande, tre pareri in merito. I nostri pareri, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: prima della partita, tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Luca Bonello, Roberto Ugliono e Alberto Giulini.

All'Olimpico Grande Torino arriva il Milan di Stefano Pioli, lanciatissimo verso la corsa Champions e reduce dal roboante 0-3 in casa della Juventus. Che partita vi aspettate?

Bonello - Una partita divertente, in cui le squadre non rinunceranno ad attaccare. Certo, il gioco lo condurrà il Milan, ma il Toro sicuramente si farà trovare pronto in contropiede e sarà abile a sfruttare i cali dei rossoneri durante la gara. Mi aspetto tanti gol, dato che il Milan è una squadra che segna tanto ma concede anche qualcosina di troppo in difesa.

Ugliono - Una partita divertente, aperta. Il Milan sta tornando quello di inizio stagiona e gioca bene, mentre il Toro contro squadre del genere ha già dimostrato di trovarsi bene. Sono due squadre che fanno dell'intensità e del pressing una delle armi migliori, quindi mi aspetto una gara dinamica. Entrambe poi hanno bisogno della vittoria, per questo con il passare dei minuti potrebbe migliorare lo spettacolo.

Giulini - Una partita aperta, che potrebbe riservare qualsiasi tipo di sorpresa. Il Milan dopo l'ultima partita sembra lanciatissimo, ma nel girone di ritorno si è dimostrato molto incostante ed ha alternato buone prove ad altre decisamente sotto tono. I tre punti servono ad entrambe, così come entrambe sanno di avere un piccolo margine di vantaggio sulle dirette concorrenti: la posta in palio sarà dunque pesante, ma non è un'ultima spiaggia per nessuno. In ogni caso la pressione sarà tutta sul Milan, che arriva con i favori del pronostico. E il Toro, in situazioni del genere, si è spesso esaltato.

C'è un grande dilemma in queste ore in casa Toro: che fare di Belotti? Il "Gallo" è diffidato e in caso di giallo quest'oggi sarebbe costretto a saltare la prossima partita contro lo Spezia. Cosa fareste se foste al posto di Nicola: lo rischiereste oppure lo terreste a riposo, fugando ogni dubbio ma perdendo gran parte del potenziale offensivo?

Bonello - Belotti deve sempre giocare, anche con una gamba sola. E' troppo importante per il Toro e lasciarlo fuori significherebbe rinunciare al miglior giocatore e all'uomo più carismatico della squadra. Per i compagni è un punto di riferimento e per gli avversari un giocatore che desta preoccupazioni, per cui deve assolutamente partire titolare. In più bisogna conquistare il prima possibile i punti necessari per la salvezza e il Gallo serve come il pane. Se poi verrà ammonito ci sarà chi lo rimpiazzerà, ma finché si può, lo si fa giocare.

Ugliono - Io lo metterei in campo. Belotti deve esserci soprattutto nelle partite più difficili, perché è il giocatore più pericoloso. Poi lui ha nel Milan una delle sue vittime preferite. Segna spesso ai rossoneri anche perché è una gara che lo stimola particolarmente visto che da bambino era tifoso proprio del Milan e considerando che il suo idolo d'infanzia era Shevchenko. Dopo che l'ucraino poi ha pubblicamente detto che il Gallo gli ricorda molto lui, be' penso abbia uno stimolo in più per fare bene.

Giulini - Fossi in Nicola inserirei Belotti nel secondo tempo. Non tanto per il discorso della diffida (condiziona, ma per un attaccante è più facile evitare cartellini), quanto per una condizione che non è delle migliori. Da quando è rientrato dal Covid non si è ancora rivisto il solito Gallo, fisicamente non è brillante e non riesce ancora a sfondare con facilità come suo solito. Lo terrei come arma per l'ultima mezzora di gioco, per sfruttarlo contro una difesa un po' più stanca ed al tempo stesso per permettergli di rifiatare.

Quante possibilità hanno secondo voi i granata (in percentuale ndr) di fare punti quest'oggi contro il Milan?

Bonello - Non più del 15%, ma questo non vuol dire che bisogna rinunciare a giocare. Il Milan è sicuramente superiore ed arriva galvanizzato dall'ultima vittoria con la Juve, ma proprio per questo potrebbe peccare di eccessiva confidenza. Detto ciò il Toro deve guadagnarsi la salvezza e ciò significa fare punti con tutti, quindi anche se si è inferiori sulla carta bisogna provare a far male ai rossoneri.

Ugliono - Molto difficile. Sono scettico sulle capacità del Toro di vincere contro questo Milan, ma la squadra di Nicola ha già sorpreso in altre occasioni. Un pari potrebbe comunque essere un buon risultato per i granata. Direi comunque che il Milan è favorito e gli darei il 70% di possibilità di vittoria, mentre il restante 30% al Torino.

Giulini - Il pronostico è ovviamente tutto per il Milan, ma personalmente dico che i granata hanno il 50% di possibilità di strappare almeno un punto. I rossoneri sono stati molto altalenanti ed hanno vinto sì contro la Juve, ma contro una Juve veramente di basso livello. E poi in queste partite, dove sono gli avversari a dover imporre il proprio gioco, i granata hanno spesso dimostrato di trovarsi molto bene.

Infine diamo uno sguardo alla lotta per non retrocedere: secondo voi quanti punti dovrà fare il Torino nelle prossime quattro partite per arrivare già salvo all'ultimo scontro diretto contro il Benevento?

Bonello - 3. Con ogni probabilità il Benevento perderà stasera e vincerà con il Crotone, quindi arriverebbe all'ultima giornata con 34 punti. Ora il Toro ne ha 35, e per evitare un sanguinoso scontro diretto con gli stregoni bastano 3 punti per essere tranquilli.

Ugliono - Matematicamente ne basteranno 3 nelle prossime partite, a meno che il Benevento non faccia il colpaccio contro l'Atalanta. Sinceramente penso che i giallorossi incontreranno grandi difficoltà pure contro il Crotone, quindi potrebbero bastarne pure meno di 3, ma per essere sicuro devono arrivare questi punti.

Giulini - A meno di clamorose sorprese questa sera a Bergamo, tre punti dovrebbero essere sufficienti. Ma anche io non sottovaluterei la gara del Benevento contro il Crotone, che non ha nessuna voglia di chiudere il campionato all'ultimo posto e in attacco ha giocatori che possono far male alla squadra di Inzaghi.