Udinese – Torino 2-2, le reazioni social: “Un punto che non cambia ma fa morale”

Una partita complessa e sofferta quella che chiude il 2024 granata. Finisce in pareggio la sfida tra Udinese e Torino, con un tempo giocato per parte. I friulani hanno segnato sul finire del primo tempo e a inizio ripresa sempre sugli sviluppi da corner. I granata invece sono usciti nel secondo tempo, grazie ad un brillante Admas che mette a referto un gol e un assist per Ricci a 15' dalla fine. Insomma, un punto per tirare su di morale Vanoli e compagni. Di seguito i migliori tweet dei tifosi granata al termine del match.