Vagnati pre Fiorentina-Torino: “Prima della fine del mercato faremo qualcosa”

Pochi minuti prima dell'inizio di Fiorentina-Torino, gara valida per il ventunesimo turno di Serie A, il direttore dell'area tecnica granata Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come arriva il Torino a questa partita? "Il pareggio contro la Juventus ci ha fatto molto piacere però la gioia è per l'atteggiamento e come abbiamo interpretato la gara. Ogni partita è una storia a se e oggi affrontiamo una squadra importante nonostante gli ultimi risultati. Oggi manca qualche giocatore ma non dobbiamo piangerci addosso"