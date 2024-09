Vagnati pre Torino-Empoli: “Abbiamo un presidente importante. No voli pindarici”

Le dichiarazioni dei protagonisti nel prepartita della sfida tra granata e azzurri valida per i sedicesimi di Coppa Italia

Redazione Toro News 24 settembre 2024 (modifica il 24 settembre 2024 | 20:52)

Pochi minuti prima dell'inizio della sfida tra Torino ed Empoli, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, il responsabile dell'area tecnica granata Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset per fornire le sue sensazioni sul match. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il Torino arriva carico dal primo posto in classifica?"Il Torino è una società importante e gloriosa, lasciamo stare il primo posto perché è una cosa bella e importante che indica che la strada è quella giusta ma dobbiamo pensare a stasera perché vogliamo andare avanti il più possibile. Ci teniamo molto a questa competizione".

Il mercato ha fatto inizialmente storcere il naso a qualcuno ma i risultati vi stanno dando ragione..."Penso che abbiamo un presidente importante che comunque ci fa lavorare ed è importante per noi essere pronti quando ci sono delle opportunità di mercato. A malincuore qualche giocatore va via per cogliere delle occasioni importanti per loro. Noi vogliamo prendere i giocatori giusti per l'allenatore".

Quali sono le caratteristiche di Vanoli che vi hanno convinto a portarlo in Serie A?"Abbiamo pagato una clausola perché ci credevamo fermamente, abbiamo fatto dei ragionamenti con il presidente perché volevamo continuare su una scia lasciata dall'allenatore precedente di grande intensità e voglia di allenarsi in un certo modo. Paolo ha grande fame e voglia di arrivare ai risultati come noi, senza pensare di fare voli pindarici dobbiamo pensare alla partita di stasera. Domenica avremo già un'altra partita di peso e dobbiamo lavorare col caschetto".

Si sarebbe aspettato un Toro così in alto?"Quando facciamo gli acquisti siamo convinti siano quelli giusti ma poi è il campo a darci la controprova. Abbiamo fatto un investimento importante su Coco grazie allo sforzo del presidente e abbiamo preso un difensore forte in un mercato in cui è difficile trovarne. Quando un allenatore ti dà tanto è importante anche per i giocatori, è ancora lunga e quando attraverseremo momenti difficile dovremo essere bravi a lavorare insieme".