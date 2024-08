Vanoli comprende bene i tifosi granata, ma chiede grande sostegno per la squadra

Vanoli legittima la contestazione dei tifosi, ma chiede supporto

"Il tifoso ha diritto di difendere i valori e la storia del club. Spero solo che, come mi hanno detto, possano anche sostenere la squadra". Queste le parole di Vanoli alla vigilia della prima partita casalinga della nuova stagione di Serie A. Il tecnico ha parlato in conferenza con grande ambizione e comprende bene le proteste dei tifosi granata, perché è conscio che per la storia del club il Torino è chiamato a fare di più. Quello che si augura il mister è che la tifoseria possa essere presente e sostenere la squadra, senza lasciare i ragazzi soli. Perché la contestazione è legittima, ma Vanoli chiede ai tifosi massimo supporto quando si scende in campo.