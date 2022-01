Verdi in prestito a Salerno per ri-valorizzarsi: con il Torino non è mai esploso

Il numero 24 granata sta per dovrebbe approdare a Salerno alla corte di Stefano Colantuono con la formula del prestito secco fino a fine stagione: restano da limare solamente gli ultimi dettagli

VALORIZZARSI - La scelta del Torino di mandare Verdi in prestito secco è un chiaro segnale: il giocatore non rientra nei piani presenti e verosimilmente futuri, e a Salerno dovrà cercare di tornare protagonista e ri-valorizzarsi. Il Torino - con l'utilizzo di questa formula - ha optato per un'operazione con un suo senso economico e tecnico che però è al contempo un'ammissione palese di fallimento: il giocatore prelevato per 25 milioni di euro nel 2019 dal Napoli per fare il salto di qualità sta per essere prestato all'ultima squadra in classifica del campionato italiano. Un chiaro segnale del fatto che qualcosa non è andato per il verso giusto, per colpe sia del Torino che dello stesso giocatore: il grande investimento fatto due anni e mezzo fa, l'acquisto più importante dell'era Cairo, si è rivelato un boomerang a tutti gli effetti.

ESPERIENZA GRANATA - Arrivato a Torino il 2 settembre 2019 negli ultimi minuti di mercato, Verdi con la maglia granata non è mai riuscito ad affermarsi davvero, al netto di qualche isolato lampo. In totale con il Toro, Simone Verdi ha collezionato in tutte le competizioni 72 presenze segnando 6 gol e facendo 15 assist: dal giocatore ex Bologna e Napoli - pagato 25 milioni - ci si sarebbe aspettato qualcosina in più. In questa stagione con Ivan Juric, tra scelte tecniche e ricorrenti infortuni muscolari, il numero 24 ha trovato davvero poco spazio: tre presenze in Serie A e una in Coppa Italia per un totale di 88 minuti giocati hanno fatto sì che in questa sessione di mercato di gennaio il giocatore decidesse - insieme al club - di trovare una squadra che gli permettesse di giocare con maggiore continuità. Alla Salernitana Verdi ora avrà l'opportunità di rilanciarsi e far vedere di cosa è davvero capace. La speranza comune è che possa tornare il giocatore che, ai tempi del Bologna, conquistò pure la Nazionale