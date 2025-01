Verso Atalanta-Torino: fu a Parma l’ultima vittoria vittoria granata con la Dea

Granata ospiti della Dea per l'anticipo della 23esima giornata: la squadra di Vanoli vuole sfatare il tabù Bergamo che dura da quasi 10 anni

Simone Napoli 30 gennaio 2025 (modifica il 30 gennaio 2025 | 15:36)

Sabato alle 18 il Torino di Paolo Vanoli sarà ospite della Dea al Gewiss Stadium per il 23° appuntamento del campionato di Serie A e vogliono dare continuità alla vittoria contro il Cagliari che ha ridato vigore all'ambiente granata. Negli ultimi 5 incontri tra le due compagini, l'Atalanta si è aggiudicata 3 vittorie, mentre il Torino 2, entrambe in casa. La squadra di Vanoli arriverà alla partita contro l'Atalanta privo di un grande ex, ma con un Adams in forma smagliate che ha siglato il suo primo gol in Italia proprio nella vittoria d'andata. A Bergamo però, il Torino non ha avuto fortuna negli ultimi incontri e vuole spezzare un tabù che dura da quasi 10 anni.

Bovo firmò l'ultimo successo a Bergamo — Il Torino non vince una partita in terra bergamasca da quasi 10 anni: nelle ultime 7 partite contro il Toro, l'Atalanta non ha mai perso fra le proprie mura, se non in un'occasione particolare. La squadra di Gasperini negli ultimi 4 incroci ha sempre segnato almeno 3 gol (3 gol in 3 partite e 4 in una gara nel 2022). Questo dimostra la facilità dell'andare a rete della squadra nerazzurra, che in 55 partite giocate in casa ha vinto 17 volte e segnato 67 gol. Gli uomini di Gasperini hanno vinto entrambi gli ultimi due match casalinghi contro il Torino e non hanno mai collezionato tre successi interni di fila contro i granata in Serie A. Inoltre, dopo il successo per 3-0 al Gewiss Stadium lo scorso

26 maggio, la Dea potrebbe vincere due gare casalinghe con annesso clean sheet contro questa avversaria per la prima volta nella storia. Questi dati dimostrano come il fortino di Bergamo rappresenti un tabù per il Toro: bisogna tornare indietro di 9 campionati per trovare l'ultima vittoria granata nell'allora Stadio Atleti Azzurri d'Italia per 0-1 con gol di Bovo. Era il Torino di Glik, Quagliarella, Belotti e Ventura e se questo Torino dovesse vincere anche la gara di ritorno dopo il 2-1 dell'andata, sarebbe la prima volta che vincerebbe entrambe le partite di campionato da quel 2015/2016.

Per l'ultimo successo in trasferta bisogna spostarsi a Parma — L'ultima vittoria del Torino in trasferta infatti è più recente rispetto a quella trovata a Bergamo: era la stagione 2019/2020 e l'Atalanta dovette giocare le gare casalinghe al Tardini di Parma per proseguire con i lavori di ammodernamento dell'odierno Gewiss Stadium. In quella serata di inizio settembre, il Torino di Mazzarri riuscì a battere la Dea del Gasp, Ilicic, Papu Gomez e Duvan Zapata con un'esaltante rimonta: Bonifazi portò in vantaggio i granata, poi il grande ex Zapata firmò il momentaneo 2-1 Atalanta, ma in meno un quarto d'ora Berenguer e Izzo siglarono la controrimonta per il 2-3 finale che regalò al Toro 3 punti di prestigio. Quella è ancora oggi l'ultima vittoria in trasferta del Torino contro l'Atalanta, ma sabato vorrà sfatare un tabù che regna da ormai troppi anni.