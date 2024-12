Verso Genoa-Torino: sabato una gara da dentro o fuori per uscire dalla crisi

L'ultimo cocente KO in casa contro il Napoli è costata l'ottava sconfitta nelle ultime dieci partite per il Torino che da anni non viveva un periodo così lungo di crisi. Dalla vetta toccata dopo 5 partite, il Toro è scivolato al 12° posto, a soli 4 punti dalla zona retrocessione, con un punto di vantaggio sui prossimi avversari: il Genoa di Viera, salito a 14 punti dopo i 4 punti conquistati nelle ultime due partite col francese in panchina - gli stessi conquistati dai granata nelle ultime dieci gare. Sabato alla 15, allo Stadio Marassi di Genova andrà in scena una gara da dentro o fuori.

I risultati e gli errori pesano sul bilancio delle prestazioni granata: nella settima sconfitta in campionato contro la capolista Napoli, il Torino ha mostrato evidenti segnali di crescita dal punto di vista dell'atteggiamento e del gioco rispetto alle precedenti uscite, ma questo non è bastato per evitare l'ennesimo KO. Vanoli tuttavia, dopo la gara contro i partenopei, si è detto "contento a metà" per la buona prestazione della sua squadra condita però dai soliti errori difensivi (nascosti nel risultato dalle parate di Vanja) e dalla impalpabilità offensiva di Sanabria, Adams e soci. L'errore clamoroso di Coco, che nel post partita si è scusato con il mondo granata, evidenzia il periodo di crisi e tensione di una squadra che sabato cercherà di dar seguito alla buona prova dal punto di vista della manovra, ma con la differenza del gol.

Genoa, da Gilardino a Viera con un Pinamonti in forma smagliante

Dopo un periodo di profonda crisi di risultati e con una squadra decimata dagli infortuni, il Genoa ha cambiato passo alla undicesima giornata di campionato: da quel Parma-Genoa vinto dai liguri per 0-1, i rossoblù non si sono più fermati, nemmeno dopo il controverso passaggio di testimone in panchina tra Gilardino e Viera alla tredicesima giornata di campionato. In due partite come allenatore del Genoa, Viera ha conquistato 4 punti contro Cagliari e Udinese, che aggiunti agli altri 4 punti nelle precedenti due partite fanno 8 punti in 4 giornate. Il Genoa arriva alla partita contro il Torino da imbattuto, ma al Ferraris i genoani hanno vinto solo una partita in questa stagione: i sedicesimi di Coppa Italia contro la Reggiana, mentre in campionato sono fermi a quota 0 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. A provare a spezzare questo tabù ci proverà Pinamonti, capocannoniere del Genoa con 6 gol tra campionato e coppa, e autore di 2 gol nelle ultime 4 giornate e con una curiosa statistica che deve spaventare i granata: ogni volta che l'ex Sassuolo va in gol in campionato, il Genoa va a punti (3 successi e un pareggio sono stati decisi dalle sue reti).